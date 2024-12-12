الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بأغلبية كبيرة لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الاسرى. وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في تشرين الأول من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين. كما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لدعم الأونروا وتندد بقانون إسرائيلي يحظر عمليات الوكالة.

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