النشرة: شهيد في الغارة من مسيرة اسرائيلية على سيارة على طريق بيت ليف صربين

أفاد مراسل "النشرة" عن استشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارته من نوع "فان" على طريق بيت ليف صربين، بعد عودته من مزرعة الأبقار التي يملكها في وادي العيون بين رشاف وبيت ليف.
على صعيد متصل، أفاد بأن الجيش الإسرائيلي أقدم على تفجير منزل في حي الشومر في الناقورة، في وقت شنت طائراته المسيرة غارات استهدفت حي السفرجل في وادي حسن بين مجدل زون وشيحين، بالتزامن مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لأطراف بلدة مجدل زون.
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