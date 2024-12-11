الحوت: الاستمرار باعتبار لبنان ساحة وليس وطن أمر غير مقبول

اعتبر النائب عماد الحوت أن "الاستمرار باعتبار لبنان ساحة وليس وطن أمر غير مقبول". وأكد الحوت "اننا نرفض أن يستقبل لبنان من قام بحق شعبه بكل الجرائم التي أصبحت غير خافية على أحد، وآن الأوان أن يتحرر مسؤولونا وأجهزتنا الأمنية من عقدة الوصاية التي ولّت".

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