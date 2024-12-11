نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: سيكون صعبا على ترامب أن يظل مجرد مراقب مع تشكيل ملامح سوريا ما بعد الأسد

اشارت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين، الى أنه "سيكون صعبا على الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب أن يظل مجرد مراقب مع تشكيل ملامح سوريا ما بعد الرئيس السابق بشار الأسد".

ورأت أنه "سيتعين على ترامب النظر في استمرار وجود حوالي 900 جندي أميركي في شرق سوريا".