شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يُنهى الاستعدادات لاحتفالية تجهيز 1000 عروسة بالجيزة..صور والان مع تفاصيل الخبر

أنهت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، استعدادها للاحتفالية الخاصة بتجهيز عدد 1000 عروسة من بنات المحافظة، والمقرر إقامتها الخميس المقبل الموافق 12 ديسمبر بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأكد الدكتور محمد سعفان، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، خلال اجتماع هيئة مكتب أمانة المحافظة بحضور الأمناء المساعدين وأمناء الأمانات النوعية، أن كافة التفاصيل الخاصة بالاحتفالية تم الإنتهاء منها.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم المحافظة نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن التجهيز للاحتفالية يتم لتخرج بما يليق بحزب مستقبل وطن وأمانة محافظة الجيزة، وذلك ضمن حزمة مبادرات تستهدف في المقام الأول دعم الفئات الأولى بالرعاية، كاشفًا أنه تم شراء كافة الأجهزة الخاصة بالعرائس والتي شملت (غسالات - بوتاجازات - ثلاجات - شاشات تليفزيون).

ووجه أمين المحافظة وأمين التنظيم، الشكر والتحية للمتبرعين بإقامة الاحتفالية وهم النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر الأمين العام المساعد للحزب والنائب نادر الخبيري والنائبة صبورة السيد والنائب عمرو عكاشة والنائب خالد طايع الأمناء المساعدين للحزب بالجيزة والنائب عمرو القطامي أمين المجالس المحلية بالمحافظة والنائب محمد سلطان أمين العلاقات العامة والنائب فرج فتحي والنائب حازم عويان والنائب طارق سعيد والنائب وليد المليجي أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأحمد عبد الكافي أمين المشروعات وهبه الشنراوي عضو هيئة مكتب أمانة المحافظة.

وشهد الاجتماع الاستماع إلى مقترحات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة بشأن تطوير الأداء الحزبي خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع حجم التحديات التي يخوضها حزب مستقبل وطن، حيث تم الإشادة بما قدمته أمانات الحزب بمراكز وأقسام المحافظة من جهود خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فاعليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتعزيزًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".