شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة نحو انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

انضمام أوكرانيا إلى الناتو

حصول أوكرانيا على عضوية حلف الناتو

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه منفتح على الانتشار المحتمل لقوات غربية في كييف لضمان أمن البلاد.يأتي هذا في إطار جهود أوسع نطاقًا لإنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ نحو ثلاثة أعوام.وقال زيلينسكي، إن الانتشار سيكون خطوة نحو انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتابع: "ولكن قبل هذا، يجب أن يكون لدينا تفاهم بشأن موعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وإلى حلف الناتو".ويسعى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتقى مع زيلينسكي في باريس أول أمس السبت.وقال زيلينسكي، إنه سيتواصل مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن بشأن إمكانية حصول أوكرانيا على عضوية حلف الناتو نظرا لأنه لا يزال في المنصب، في حين أن ترامب ليس لديه بعد "حقوق قانونية" لاتخاذ قرار في هذا الشأن.وتحدث ترامب عن زيلينسكي في تصريحات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد، إذ قال "إنه يرغب في وقف إطلاق النار... إنه يريد تحقيق السلام. لم نتحدث عن تفاصيل".ولفت ترامب إلى أن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتكبد خسائر كبيرة في أوكرانيا، مضيفًا: "أنا أقوم بصياغة تصور لكيفية إنهاء هذه الحرب السخيفة".