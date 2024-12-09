الحكومة الإيطالية علقت البت في طلبات اللجوء من سوريا بعد سقوط الأسد

أعلنت الحكومة الإيطالية إنها ستعلق البت في طلبات اللجوء من سوريا، وذلك في أعقاب تحركات مماثلة من دول أوروبية بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
ولفتت الحكومة الايطالية في بيان بعد اجتماع بين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وبعض الوزراء بشأن سوريا، الى انه "على غرار الشركاء الأوروبيين الآخرين، قررت الحكومة تعليق إجراءات طلبات اللجوء من سوريا".
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