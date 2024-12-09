وزير الخارجية الإسرائيلي: مصممون على منع إعادة تسليح حزب الله عن طريق سوريا

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر ان "وجود القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية محدود وخطوة مؤقتة". وأضاف :"مصممون على منع إعادة تسليح حزب الله عن طريق سوريا".

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