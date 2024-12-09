أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "مسيرة معادية اخترقت الاجواء الاسرائيلية قادمة كما يبدو من اليمن أصابت منطقة مدنية في مدينة يافنه"، مشيرا الى انه "حتى الساعة لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لم يتم تفعيل انذارات حيث تخضع جميع تفاصيل الحادث إلى تحقيق".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مسيرة قادمة من اليمن اصابت منطقة مدنية في يافنيه جنوب تل أبيب دون تفعيل صفارات الإنذار ونحقق بالأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.