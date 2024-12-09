الخارجية الصينية: سندافع بشدة عن سيادتنا الوطنية ونأمل إيجاد تسوية سياسية في سوريا بأقرب وقت

أشارت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ ماو نينغ (Mao Ning)، تعليقًا على احتلال إسرائيل مناطق في الجولان، إلى "أنّنا نتابع الوضع في ​سوريا​ عن كثب، ويجب احترام سيادتها وسلامة أراضيها".

وأعربت عن أملها في أن "تتحرّك جميع الجهات المعنيّة بناءً على المصالح الأساسيّة للشّعب السّوري، وأن تجد تسويةً سياسيّةً في أقرب وقت ممكن، لاستعادة الأمن والنّظام في البلاد"، مشدّدةً على أنّ "مستقبل سوريا يحدّده السّوريّون أنفسهم، ونأمل أن تضع الجهات السّوريّة مصلحة شعبها في المقام الأوّل".

من جهة ثانية، أكّدت أنّ "الصين ستدافع بشدّة عن سيادتها الوطنيّة وسلامة أراضيها"، لافتةً إلى أنّ تايوان "جزء لا يتجزأ" من أراضيها، وذلك بعدما أعلنت تايوان أنّها رصدت سفنًا حربيّةً صينيّةً وأخرى تابعة لخفر السواحل الصيني في مياهها.