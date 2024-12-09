6 شهداء و5 مصابين في قصف إسرائيلي استهدف لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ، مساء السبت 7 سبتمبر 2024 ، استشهاد 6 مواطنين وإصابة 5 آخرين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي بيت ليف ودير سريان جنوب لبنان.

وفي وقت سابق استشهد 4 مواطنين وأصيب 6 آخرين في غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية، مساء السبت، على منزل ببلدة بيت ليف جنوبي لبنان.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار بلبنان حتى اليوم إلى 19 شهيدا و24 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات وزارة الصحة ووكالة الأنباء اللبنانيتين.

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن "طائرة حربية إسرائيلية أغارت مستهدفة منزلا عند أطراف بلدة بيت ليف" بقضاء بنت جبيل التابع لمحافظة النبطية (جنوب).

وأضافت أن الغارة أدت إلى سقوط 4 شهداء و6 جرحى.

ولفتت الوكالة إلى أن فرق الإنقاذ "توقفت عن العمل لعدم توفر الآليات اللازمة لرفع الأنقاض".

وإلى جانب هذه الغارة، نفذ الجيش الإسرائيلي، السبت، عمليات نسف لمنازل ومبان في بلدة الخيام بالقضاء ذاته، ما أدى إلى انفجارات "ضخمة" وتصاعد أعمدة الدخان، وفق الوكالة اللبنانية.

وفي قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، أغارت مسيرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة دير سريان، ما أدى إلى مقتل سائقها.

وبهذه الخروقات الثلاثة يرتفع عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار منذ سريانه قبل 10 أيام إلى 158 خرقا.

المصدر : وكالات