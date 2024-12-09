شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة فاشلة لاختطاف طائرة بالمكسيك وتحويل مسارها نحو الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات المكسيكية أن شخصا حاول أمس الأحد تحويل مسار رحلة داخلية تابعة لشركة فولاريس في المكسيك، باتجاه الولايات المتحدة، لكنّ الطاقم سيطر عليه.

وأقلعت الطائرة، وهي من طراز إيرباص إيه 320، الساعة 7,17 (13,17 ت غ) من مطار ليون في وسط المكسيك إلى وجهتها تيخوانا (شمال غرب).





أخبار متعلقة



وبعد الإقلاع "اعتدى شخص على مضيفة طيران وحاول دخول قمرة القيادة لتحويل مسار الطائرة باتجاه الولايات المتحدة" حسبما قالت وزارة الأمن في بيان.

وتمكن الطاقم من السيطرة عليه ونفذت الطائرة هبوطا اضطراريا في غوادالاخارا (غرب).

وذكرت السلطات أن الرجل مكسيكي يبلغ الحادية والثلاثين ويتحدر من ولاية غواناخواتو (وسط) وأنه كان مسافرا مع زوجته وطفلين قاصرين.

وأوقفه الحرس الوطني في غوادالاخارا بينما تمكنت الطائرة من المغادرة إلى تيخوانا.



اصطدام الطائرة



ووفقا لصحيفة ريفورما، ألقى الرجل بنفسه على سائق آلية الحرس الوطني التي كانت تقلّه إلى مكتب المدعي العام، ما تسبب في حصول اصطدام بهيكل معدني في المطار.

وأصيب المشتبه به والعناصر الذين كانوا يرافقونه بجروح طفيفة.

وفقا لشركة فولاريس، "أوضح المهاجم أن أحد أفراد عائلته قد خُطِف، وأنه في وقت الإقلاع من ليون تلقى رسالة تهدده بالقتل إذا ذهب إلى تيخوانا".