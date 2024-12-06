شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعيّن مستشارًا للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والان نبدء بالتفاصيل

تنافسية أميركية

الدمام - شريف احمد - عيّن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في وقت متأخر الخميس الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في "باي بال" ديفيد ساكس "مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة" في البيت الأبيض.وسيتولى صاحب مشاريع التكنولوجيا الثري المنصب المستُحدث مؤخرا، لتقديم المشورة لإدارة ترامب بشأن العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "ديفيد سيوجّه سياسة الإدارة الأميركية في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وهما مجالان يحملان أهمية بالغة بالنسبة للقدرة التنافسية الأميركية".وتابع أنه "سيحمي حرية التعبير على الإنترنت ويبعدنا عن تحيّز ورقابة عمالقة التكنولوجيا".ويعد ساكس، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، جزءا مما يطلَق عليه فريق "مافيا باي بال" لأصحاب المشاريع المؤثرين في مجال التكنولوجيا والتي تشمل إيلون ماسك وبيتر ثيل.ودعم ساكس، جاي.دي. فانس كمرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الأميركية الأخيرة واستضافه عبر مدونته الصوتية.