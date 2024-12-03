السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: حكومة نتانياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة

اشار السيناتور الأميركي بيرني ساندرز الى إن حكومة بنيامين نتانياهو "ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في قطاع غزة، وإن محاربة الإرهاب غير ممكنة بتجويع الفلسطينيين وقتل عشرات الآلاف من المدنيين".
وأوضح ساندرز في تصريح له، إن "وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون محق عندما قال إن إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" بغزة، وآمل أن ينضم إليه المزيد من القادة العسكريين".
وشدد على أن "حكومة نتانياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في القطاع". وفي معرض وصفه لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بغزة، قال إنه "لا يمكن محاربة الإرهاب بتجويع الفلسطينيين، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين".
والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون إن الجيش يرتكب "جرائم حرب" في قطاع غزة ويحاول إخفاء ذلك عن الجمهور في إسرائيل، مؤكداً أنه يتحمل مسؤولية تصريحاته السابقة بشأن ارتكاب جيش بلاده "جرائم تطهير عرقي" بشمال قطاع غزة.
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