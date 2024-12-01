اشارت هيئة البث الإسرائيلية، الى أن "النقطة المتعلقة بإنهاء الحرب لا تزال العقبة الأساسية في مفاوضات غزة"، لافتة الى أن "هناك تقدم بمفاوضات صفقة التبادل لكنه لا يشكل اختراقا".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: النقطة المتعلقة بإنهاء الحرب لا تزال العقبة الأساسية في مفاوضات غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.