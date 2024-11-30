أعلنت الرّئاسة السّوريّة أنّ "الرّئيس بشار الأسد بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالتّطوّرات الأخيرة والتّعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعدد من القضايا العربيّة والدّوليّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "السّوداني أكّد خلال الاتصال أنّ أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشدّدًا على استعداد العراق لتقديم كلّ الدّعم اللّازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وتنظيماته كافّة، كما أعلن تمسُّك بلاده باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة السورية: السوداني أكد للأسد استعداد العراق لتقديم الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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