"حزب الله" أطلق فعالية "نور من نور" من مكان اغتيال نصرالله في حارة حريك

أطلق "​حزب الله​" فعاليّة "نور من نور"- "تحيّة من الحب والضّوء" من مكان اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد ​حسن نصرالله​، نتيجة غارة إسرائيليّة على ​حارة حريك​ في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت مساء 27 أيلول الماضي. وشارك في الفعاليّة شخصيّات وفاعليّات وناشطون في مختلف المجالات وحشد جماهيري كبير.

وقد أضاء المشاركون الشّموع، وحملوا أعلام "حزب الله" وحركة "امل" وصور نصرالله، وأطلقوا شعارات "لبيك يا حسين" و"لبيك يا نصرالله"، كما ردّدوا كلمات لنصرالله منها "قطعًا سننتصر" و"حتمًا سننتصر". وبُثت مقاطع من خطابات لنصرالله في مناسبات مختلفة.

وكانت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" قد وزّعت بيانًا دعت فيه إلى المشاركة في الفعاليّة، مشيرةً إلى أنّ "في السّابع والعشرين من أيلول، حفرت الذّكرى عميقًا في قلوبنا جميعًا، لم نفقد عزيزًا فقط، لاستعادة الرّوح والمضي قدمًا على هذا الطّريق كي تستمرّ المسيرة الإلهيّة المقدّسة".

وتستمرّ الفعاليّة حتّى تاريخ 6 كانون الأوّل الحاليّة، يوميًّا من السّاعة السّادسة حتّى التّاسعة مساء.