الدفاع المدني: إخماد حريق 9 شقق داخل مجمع سكني للنازحين السوريين في الكرك- زحلة

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ معزّزين بالآليّات من مراكز متعدّدة، وبعد جهود دامت منذ السّاعة 18:30 ولغاية السّاعة 22:30، أخمدوا حريقًا شبّ في تسع شقق داخل مجمع سكني للنّازحين السّوريّين في الكرك- زحلة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "جهود العناصر ساهمت في محاصرة النّيران، ومنعها من الامتداد إلى ست وعشرين شقّة سكنيّة أخرى داخل المجمع الملاصقة لبعضها البعض. وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".