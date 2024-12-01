الدفاع المدني: إخماد حريق 9 شقق داخل مجمع سكني للنازحين السوريين في الكرك- زحلة

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني معزّزين بالآليّات من مراكز متعدّدة، وبعد جهود دامت منذ السّاعة 18:30 ولغاية السّاعة 22:30، أخمدوا حريقًا شبّ في تسع شقق داخل مجمع سكني للنّازحين السّوريّين في الكرك- زحلة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "جهود العناصر ساهمت في محاصرة النّيران، ومنعها من الامتداد إلى ست وعشرين شقّة سكنيّة أخرى داخل المجمع الملاصقة لبعضها البعض. وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".
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