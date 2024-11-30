الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا مستقرًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ خلال الأيّام القليلة المقبلة، حتّى مساء يوم الثّلثاء المقبل، حيث تتأثّر المنطقة بمنخفض جوّي ماطر متمركز حاليًّا فوق إيطاليا، ويقترب تدريجيًّا". وأشارت إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تشرين الثّاني يتراوح بين 17 و25 درجة مئويّة في بيروت، بين 13 و23 درجة في طرابلس، وبين 8 و20 درجة مئويّة في زحلة"، محذّرةً من "تشكّل الجليد على المرتفعات الجبليّة والدّاخليّة الّتي تعلو عن 1700 متر".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا السّبت قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل ودون تعديل على السّاحل، وانخفاض في نسبة الرّطوبة، مع بقاء خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبليّة الّتي تعلو عن 1700 متر خلال اللّيل وساعات الصباح الأولى".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأحد قليل الغيوم إجمالًا، مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة الّتي تصبح ضمن معدّلاتها الموسميّة، وبقاء نسبة الرّطوبة منخفضة، مع بقاء خطر تكوّن الجليد على الطّرقات الجبليّة الّتي تعلو عن 1800 متر خلال اللّيل وساعات الصّباح الأولى".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا بسحب مرتفعة، مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح فوق معدّلاتها الموسميّة، وبقاء نسبة الرّطوبة منخفضة".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض بدرجات الحرارة الّتي تعود إلى معدّلاتها الموسميّة، وترتفع نسبة الرّطوبة اعتبارًا من بعد الظّهر، ويتكوّن الضّباب على المرتفعات. يتحوّل الطّقس ليلًا مع اقتراب المنخفض الجوّي إلى غائم، وتصبح الأجواء مهيّأة لتساقط أمطار متفرّقة، مع ثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة إلى شماليّة شرقيّة سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 40 و60%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 23 درجة مئويّة".