اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى ان "على ما يبدو الجلسة المقبلة ستكون حاسمة وجدية لانتخاب رئيس وسيدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري كل الرسميين والسفراء وأعطى مهلة شهر للتشاور بين الفرقاء".

كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب: على ما يبدو الجلسة المقبلة ستكون حاسمة وجدية لانتخاب رئيس وبري اعطى مهلة شهر للتشاور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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