شكرا لقرائتكم خبر عن اختصاصات وأهداف جمعيات بيوت الشباب بقانون الهيئات الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون تنظيم الهيئات الشبابية أهداف واختصاصات جمعيات بيوت الشباب، فنصت المادة 18 من القانون على أن تتولى هيئة تسمى "جمعية بيوت الشباب" حركة بيوت الشباب في جمهورية مصر العربية.

ووفقا للمادة، تهدف هذه الهيئة إلى إنشاء وتوفير بيوت وأماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم تتوفر فيها البرامج اللازمة لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية وتدريبهم على الاعتماد على النفس والنظام والالتزام والعمل على بث الروح الجماعية والمشاركة في أعمال الخدمة العامة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاتها.



وتعتبر جمعية بيوت الشباب الهيئة الوحيدة المسئولة فنيا عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية.

وتنص المادة 18 على أنه يحدد النظام الأساسي للجمعية والمعتمد من الوزير المختص طريقة تكوينها وتنظيماتها وطريقة تشكيل مجلس إدارتها وفروعها واحتياجات كل منها وغير ذلك من الأمور التنظيمية.

ويعرف القانون، الهيئة الشبابية، كالتالى: كل مجموعة تتألف وفقًا لأحكام هذا القانون من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة، ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى، أو الترويج لأى أفكار أو أهداف سياسى أو دينية.