والدة ماسك تكشف عن طبيعة علاقته بترامب.."أعز الأصحاب"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: منذ بدء الحملة الانتخابية وبعد فوزه في نوفمبر الجاري، ظهر الملياردير الأميركي إيلون ماسك برفقة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في كل مكان تقريباً خلال الزيارات والجولات المتعددة بين الولايات.

ما دل على علاقة مميزة بين الرجلين تجسدت أيضاً بتعيين ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إلا أن والدة مالك شركة تسلا كشفت جديداً عن هذه العلاقة التي باتت حديث المراقبين مؤخراً.

وقالت ماي ماسك في مقابلة تلفزيونية مؤخراً إن العلاقة بين ابنها وترامب تفوق العمل بل تمتد إلى صداقة حميمة بين الرجلين، مؤكدة أنهما أفضل صديقين.

كما أضافت "يبدو أنهما يستمتعان كثيراً معاً. ومن الجميل أن يستمتع كلاهما" وأردفت "إيلون يحترمه كثيراً ويعتقد حقاً الآن أن هناك مستقبل أفضل لأميركا".

حليف رئيسي لترامب

يذكر أن ماسك شكل حليفاً رئيسياً لترامب خلال الحملة الانتخابية، فيما أنفق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الرئيس الجمهوري على الفوز.

حتى إن العديد من المراقبين والجمهوريين باتوا يرونه مقرباً جداً من الرئيس المنتخب، ويتوقعون أن يلعب دوراً مهماً أيضا خلف الكواليس الرئاسية، وربما داخل البيت الأبيض.