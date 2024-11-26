بيرم: لا صحة للانباء عن إقفال المؤسسات والاعمال غدا

نفى مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في بيان، "بشدة ما ورد في بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن بيان مزعوم صادر عن وزير العمل بإقفال المؤسسات والاعمال غدا "، مؤكداً أن "لا صحة له على الاطلاق ويحتفظ لنفسه بالادعاء الشخصي حول هذا البيان المكذوب بل المشبوه الذي يحرف الانظار عن الاهتمام الرئيسي للشعب اللبناني حول وقف العدوان ".

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