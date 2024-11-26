غارة جوية استهدفت حي كسار زعتر وحي ال حمزة في النبطية وعلى أطراف الدير وحرج علي الطاهر

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا حي كسار زعتر وحي ال حمزة في مدينة النبطية. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مستهدفا اطراف الدير وحرج علي الطاهر في بلدة النبطية الفوقا.

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