شهيد بغارة على يحمر الشقيف وإصابات بغارات على كفررمان والقليلة ومجدلزون والبازورية

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرًا، مستهدفًا بلدات: القليلة، مجدلزون، البازورية، والأطراف بين برج الشمالي والحوش"، مشيرًا إلى "وقوع ثلاثة جرحى إصاباتهم طفيفة، نتيجة غارتَين إسرائيليّتَين على بلدة كفررمان".

كما أغار الطّيران الحربي الإسرائيلي على بلدة يحمر الشقيف، مدمّرًا منزلَين عند مدخل البلدة، بعد غارة من مسيّرة صباحًا على وسط البلدة، سقط فيها شهيد.