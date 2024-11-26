النشرة: الثلوج تساقطت على ارتفاع 1000 متر وما فوق في مختلف الاراضي اللبنانية

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية، جيث غطت الثلوج السلسلتين الشرقية والغربية ابتداء من ارتفاع 1000متر وما فوق.

وتسبب تساقط الثلوج المبكر الذي ترافق مع موجة باردة وتدني بدرجات الحرارة بتضرر مواسم الخضار المكشوفة في سهل البقاع.

كما تساقطت الثلوج على ارتفاع 900 متر في جبل لبنان، وترافق ذلك مع أجواء باردة وتدني درجات الحرارة إلى أدنى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذه الأيام من السنة.

وافاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأن الثلوج تساقطت لأول مرة هذا العام في مدينة زحلة وقضائها.