وزارة الصحة نشرت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المدن والبلدات اللبنانية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان بحصيلة غارات للعدو الإسرائيلي على عدد من المدن والبلدات اللبنانية اليوم وذلك وفق التالي: - الشويفات: شهيدة وستة جرحى - الغازية: شهيد وسبعة جرحى - الجميجمة: شهيدان وأربعة جرحى - صور: شهيد وعشرة جرحى - البص - قضاء صور : سبعة شهداء وأشلاء وستة جرحى - معركة - قضاء صور :تسعة شهداء وستة عشر جريحا - عين بعال - قضاء صور: شهيدان وأثناء عشر جريحا - البازورية - قضاء صور: أربعة شهداء وثلاثة جرحى - النبي شيت - بعلبك الهرمل: أربعة شهداء

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