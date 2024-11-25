قاسم هاشم: لبنان أُبلغ رسميا أنه سيتم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار خلال ساعات

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن "لبنان أبلغ رسميا أنه سيتم الإعلان عن الاتفاق خلال ساعات".

وقال إن "لبنان ملتزم بالقرار 1701 ويجب تطبيقه من الجانبين"، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان.

في وقت سابق، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن "من المتوقع التصديق غدا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله بضغط من القيادة العسكرية".

من حانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد يعرض اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان على الإسرائيليين غدا".

وكانت قد علمت "النشرة" ان قرار وقف الحرب أقرّ بشكل نهائي، وان التنفيذ ينتظر الإعلان عنه قريباً جداً، من دون تحديد سقف زمني، وقد يكون الإعلان عن وقف الحرب خلال ساعات.

وابلغ مصدر دبلوماسي غربي "النشرة" ان كل العراقيل تم ازالتها، ولم يعد هناك من اي مبرر لتأخير الإعلان عن وقف الحرب الإسرائيلية، سوى ترتيبات شكلية تتعلق بالاسرائيليين.