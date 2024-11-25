أعلنت وزارة الدفاع السورية، أنه "حوالي الساعة 00 :21 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً نقاط العبور التي استهدفها سابقاً على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السورية: إصابتان جراء عدوان جوي إسرائيلي على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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