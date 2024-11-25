غارتان إسرائيليتان متزامنتان على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

نفّذ الطّيران الحربي الإسرائيلي مجدّدًا، غارتَين متزامنتَين على منطقة حارة حريك في الضّاحية الجنوبية لبيروت، وتتصاعد أعمدة الدّخان الكثيف من المواقع المستهدَفة.

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