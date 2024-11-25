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الجيش الإسرائيلي هدد بقصف مبان في الحدث وحارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية

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هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مجدّدًا، "جميع السّكان المتواجدين في منطقة ​الضاحية الجنوبية​، وتحديدًا في المباني المحدّدة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التّالية: حدث بيروت، حارة حريك، والغبيري"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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