الجيش: توقيف مواطنين في منطقة خلدة وعملية دهم في حي الشراونة - بعلبك

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة أوقفت المواطنين (خ. ع. ض) و(ع. م. ض) لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما أسلحة حربية وأعتدة عسكرية".

كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمتا منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك، وضبطت كمية من المخدرات وأعتدة عسكرية إضافةً إلى سيارتين مسروقتين".

واكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".