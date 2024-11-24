أفادت مصادر دقيقة متابعة لملف التفاوضل للـ"LBCI"، بأن "اسرائيل ابلغت هوكشاتين بعد وصوله الى واشنطن اعتراضها على وجود فرنسا في اللجنة المراقبة لتطبيق اتفاق وقف النار مع لبنان بحجة دعمها لقرار المدعي العام الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية ولبنان متمسك بالحضور الفرنسي وليس هناك اي عقبات اخرى امام اعلان الاتفاق".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"LBCI": لا عقبات أمام اعلان وقف إطلاق النار سوى اعتراض إسرائيل على الحضور الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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