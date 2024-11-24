انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب بلدة البياضة- الديكان باتجاه شمع وطيرحرفا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الاشتباكات بين حزب الله وقوة اسرائيلية معززة بدبابات الميركافا "كانت تحاول الدخول إلى بلدة البياضة عن طريق شمع وطيرحرفا لجهة وادي حامول أدت إلى إحتراق اكثر من اربع دبابات ميركافا استهدفتها المقاومة بالصواريخ الموجهة والى سقوط قتلى وجرحى. وقد شوهدت النيران وسحب الدخان الأسود تندلع من تلك الدبابات".

وأوضحت أنه "رتلا من 30 الية عسكرية اسرائيلية تراجع من جنوب البياضة- الديكان بعد محاولته الالتفاف والسيطرة على البياضة وبلدة الناقورة على وقع القذائف الصاروخية للمقاومة وانسحب باتجاه شمع و طيرحرفا تحت غطاء مدفعي".