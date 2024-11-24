أفادت قناة المنار عن "استهداف 3 دبابات ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي بصواريخ موجهة في بلدة البياضة الجنوبية، مما أدى إلى إصابتها إصابات مؤكدة، وقد شوهدت تحترق بمن فيها".

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": استهداف 3 دبابات ميركافا في بلدة البياضة واحتراقها بمن فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.