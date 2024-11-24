الرئيس الإسرائيلي: كل يوم يمر دون عودة الأسرى يعني أننا فشلنا

أشار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى "أننا حققنا إنجازات كبيرة في الحرب لكن كل يوم يمر دون عودة الأسرى يعني أننا فشلنا".

ويأتي ذلك في وقت توجه فيه اتهامات إسرائيلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته في السعي لعرقلة التوصل لاتفاق مع حماس من أجل إطالة الحرب والحفاظ على الائتلاف الحاكم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة بدعم أميركي منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.