توقُّف إرسال شركتي الخلوي نهائيا عن السريرة والبلدات المجاورة عند انقطاع الكهرباء

يتوقف إرسال شركتي "الفا" و"تاتش" نهائيا عند انقطاع التيار الكهربائي عن بلدة السريرة، والبلدات المجاورة، بسبب نفاد مادة المازوت عن المولد واحتمال وجود عطل ميكانيكي ايضاً.
وناشد مختار السريرة حافض كيوان، المعنيين مرات عدة، منذ فترة التدخل لمعالجة الموضوع، خصوصا وان العديد من التلامذة يعتمدون على الإنترنت من أجل متابعة دراستهم.
كانت هذه تفاصيل خبر توقُّف إرسال شركتي الخلوي نهائيا عن السريرة والبلدات المجاورة عند انقطاع الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.