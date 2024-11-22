القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة وسط الجليل

اعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن "سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة وسط الجليل". وكامت قد اعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن ان "صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بالجليل الغربي بعد رصد إطلاق صواريخ".

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