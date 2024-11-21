مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن «عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وقاموا بجولات مشبوهة، وأدوا طقوساً استفزازية في باحاته، وسط منع المصلين من الدخول إليه عبر بواباته الخارجية، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين».

وفي سياق آخر، انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها بالكامل، بعد عملية عسكرية استمرت نحو يومين، وخلفت 9 قتلى و13 إصابة وعشرات المعتقلين، وتدميراً كبيراً في المنازل والبنية التحتية.

وقال مصدر محلي إن الجيش الإسرائيلي انسحب من كامل مدينة جنين ومخيمها، وعادت الحياة إلى طبيعتها.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي قتله 9 فلسطينيين في جنين خلال عملية عسكرية استمرت 48 ساعة.

وقال الجيش في بيان إن «قواته والأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود عملت على مدار اليومين الماضيين في منطقة جنين».

وأضاف أن «3 فلسطينيين قتلوا بغارة من طائرة لسلاح الجو، وقتل 6 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار».