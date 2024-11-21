بن غفير: الرد على قرار الجنائية الدولية يكون بواسطة الضم والاستيطان في الضفة ومعاقبة السلطة الفلسطينية

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "عار لا مثيل له". وأضاف أن هذا القرار "لا يفاجئ" وأن المحكمة "تظهر مجددًا أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.

وشدد بن غفير على دعمه الكامل لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، معتبرا أن الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون بتطبيق السيادة على كافة أراضي الضفة الغربية المحتلة، والاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب"، بما في ذلك "فرض عقوبات عليها".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق رئيس الوزاء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.