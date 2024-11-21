"الوكالة الوطنية": انتشال جثة من تحت الأنقاض في معركة وارتفاع عدد الشهداء إلى 6

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "عناصر من الدّفاع المدني و"كشافة الرسالة الإسلامية" و"الهيئة الصحية الإسلامية" وبلدية معركة تمكّنوا من انتشال جثّة شهيد، من الحي السّكني الّذي تعرّض لغارات إسرائيليّة في بلدة معركة في المجزرة ليل أمس، لرتفع الحصيلة إلى 6 شهداء و39 جريحًا، وما زالت عمليّات رفع الأنقاض مستمرّة بحثًا عن أفراد عائلة مفقودة".
وأشارت إلى أنّه "أمّا في مخيم البص- صور، فارتفع عدد الشّهداء الى 3، والجرحى إلى 21، نتيجة الغارة الّتي نفّذتها الطّائرات الحربية الإسرائيليّة بُعيد منتصف اللّيل".
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