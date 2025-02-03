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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2025, 7:25 مساءً

بدء إجراءات تصفية "مساهمة طيبة بلك 111 العائدة إلى شركة العليا القابضة" من قِبل شركة ناصر محمد الكنهل وشريكه

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