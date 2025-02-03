شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن خوض لاعبه فترة معايشة فى نادى نوتينجهام الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 11:21 م

أعلن نادي إنبي خوض لاعبه الشاب عمر العزب فترة معايشة في نادي نوتينجهام الإنجليزي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي إنبي عبر فيسبوك: "نادي نوتينحهام فورست الإنجليزي يُبدي اهتمامًا بموهبتنا الواعدة اللاعب عمر العزب (مواليد 2007)".

وأضافت: "ويخوض عمر العزب ابتداءً من اليوم فترة معايشة مع النادى الإنجليزى وخالص أمنياتنا بالتوفيق يا عمر.. ندعمك دائمًا".