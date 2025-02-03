الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب إلى 2784.84 دولارا للأوقية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين تحت ضغط ارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2784.84 دولارا للأوقية (الأونصة)، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 2825.80 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 30.94 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين 1.1 % إلى 967.20 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 1003.26 دولارا للأوقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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