مجموعة من رجال المال والأعمال الشباب تقدموا بمبادرة لإعادة إعمار وصيانة مبني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة .. ■ يترأس المبادرة رجل الأعمال الشاب الوسيلة أحمد الشكري صاحب محلات الشكري للأثاثات والديكور والذي أعلن تبرعه بالتأثيث الكامل لمكتب القائد العام للجيش ونائبه ومكتب رئيس هيئة الأركان .. ■ شباب المبادرة سيلتقون قيادة الجيش السوداني في مقبل الأيام لتقديم رؤيتهم الكاملة لمبادرتهم الأولي من نوعها في السباق الشعبي لدعم الجيش في مرحلة مابعد الحرب .. ■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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