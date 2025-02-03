شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على رفات 55 من 67 ضحية لحادث تصادم الطائرتين الأمريكيتين والان نبدء بالتفاصيل

مسؤولية طاقم برج المراقبة

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأمريكية يوم الأحد، العثور على رفات 55 من أصل 67 شخصًا لقوا حتفهم في أفدح كارثة جوية في الولايات المتحدة منذ عام 2001.وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة، جون دونيلي، إن الغواصين ما زالوا يحاولون العثور على جثث 12 ضحية أخرى، وهم ملتزمون بانتشال الرفات بطريقة كريمة، بينما يستعدون لرفع الحطام من نهر بوتوماك في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

ذكر تقرير صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طاقم العمل في برج مراقبة الحركة الجوية لم يكن طبيعيًا، وقت وقوع حادث الاصطدام بين طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" ومروحية عسكرية قرب واشنطن.

وقال مسؤولون إن الاصطدام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة تابعة لشركة أمريكان إير لاينز قادمة من كانساس أدى إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 67 على متن الطائرتين.



فحص تصرفات الطيار العسكري

جاءت تصريحات المسؤولين في أثناء فحص تصرفات الطيار العسكري بعد أسوأ كارثة طيران في البلاد منذ جيل.

وأضاف المسؤولون أنه جرى انتشال ما لا يقل عن 28 جثة من المياه الجليدية لنهر بوتوماك بعد أن حلقت المروحية على ما يبدو في مسار الطائرة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء خلال هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.

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