شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على رفات 55 من 67 ضحية لحادث تصادم الطائرتين الأمريكيتين والان نبدء بالتفاصيل
وقال رئيس إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ الطبية في واشنطن العاصمة، جون دونيلي، إن الغواصين ما زالوا يحاولون العثور على جثث 12 ضحية أخرى، وهم ملتزمون بانتشال الرفات بطريقة كريمة، بينما يستعدون لرفع الحطام من نهر بوتوماك في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
مسؤولية طاقم برج المراقبة
ذكر تقرير صادر عن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن طاقم العمل في برج مراقبة الحركة الجوية لم يكن طبيعيًا، وقت وقوع حادث الاصطدام بين طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" ومروحية عسكرية قرب واشنطن.
وقال مسؤولون إن الاصطدام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة تابعة لشركة أمريكان إير لاينز قادمة من كانساس أدى إلى مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 67 على متن الطائرتين.
فحص تصرفات الطيار العسكري
جاءت تصريحات المسؤولين في أثناء فحص تصرفات الطيار العسكري بعد أسوأ كارثة طيران في البلاد منذ جيل.
وأضاف المسؤولون أنه جرى انتشال ما لا يقل عن 28 جثة من المياه الجليدية لنهر بوتوماك بعد أن حلقت المروحية على ما يبدو في مسار الطائرة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء خلال هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.
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وكانت الطائرة تقل 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم، وكان على متن المروحية 3 جنود.
ترامب يطلب التحقيق مع الطيار
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معرفة دور قائد المروحية التابعة للجيش الأمريكي من طراز بلاك هوك (إتش - 60) في حادث الاصطدام بطائرة ركاب قرب واشنطن أمس الأربعاء، وكذلك دور مراقبة الحركة الجوية.
وألقي باللوم على بايدن في خلطه للسياسة بالتعامل مع حادث التصادم.
لا ناجين في الحادث
أعلنت فرق الإنقاذ بواشنطن، أنه لا ناجين في حادثة اصطدام الطائرتين، بحسب ما أعلنته "العربية" في خبر عاجل.
وفي وقت سابق، أشار الإعلام الأمريكي، إلى انتشال العديد من الجثث من نهر بوتومك في واشنطن، بعد حادثة الاصطدام بين طائرة نقل ومروحية عسكرية في أمريكا.