"علي الشهري" مديرًا عامًا للإعلام بإمارة الشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار بتكليف علي بن فيصل الشهري مديرًا عامًا للإعلام في إمارة المنطقة الشرقية.

ويُعدّ الشهري من الكفاءات الإعلامية المتميزة، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال الصحافة والإعلام، وحاصل على درجة الماجستير في الصحافة والنشر الرقمي، إلى جانب دبلوم عالٍ في الإدارة، بالإضافة إلى العديد من الخبرات والمشاركات الإعلامية.

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