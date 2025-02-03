شكرا لقرائتكم خبر عن 22 مصابًا.. آخر مستجدات حادث تحطم الطائرة في فيلادلفيا بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا تحطم الطائرة الصغيرة في أمريكا

مجلس سلامة النقل الوطني

الدمام - شريف احمد - قالت عمدة فيلادلفيا شيريل باركر، إن ثلاثة أشخاص أصيبوا على الأرض وما زالوا في حالة حرجة، عندما تحطمت طائرة نفاثة في حي مزدحم في فيلادلفيا.وأسفر الحادث عن مقتل سبعة أشخاص، فيما ذكرت "باركر" أن 22 شخصا أصيبوا، ولا يزال خمسة منهم في المستشفى، كما تضرر 11 منزلًا على الأقل بشكل كبير، إلى جانب بعض الشركات.وقالت باركر عن الضحايا المتوفين: "مدينتنا تواصل حدادها على فقدانهم ونحن نصلي من أجلهم".وكانت طائرة إسعاف جوي متجهة إلى المكسيك، مساء أمس الأول الجمعة، قد سقطت بعد أقل من دقيقة من إقلاعها من مطار شمال شرق فيلادلفيا.وكان على متنها ستة أشخاص، من بينهم فتاة كانت قد أمضت شهورا في تلقي العلاج في مستشفى بالمدينة.وكانت أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، أنها ستبدأ تحقيقًا مع مجلس سلامة النقل الوطني في حادث فيلادلفيا.وتحطّمت الطائرة الصغيرة قرب مركز تجاري، وأظهرت مقاطع فيديو تداول على شبكات التواصل الاجتماعي كرة نارية، أعقبتها حرائق عدة على الأرض في منطقة حضرية.