تعرف على سعر الدولار داخل البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر سعر للدولار اليوم الإثنين 3-2-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار داخل البنوك اليوم الإثنين كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع