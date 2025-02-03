مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.860 حقيبة شتوية في إقليمي السند وخيبر بختون خوا في باكستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3.860 حقيبة شتوية في منطقتي متياري وبدين بإقليم السند ومناطق شترال السفلى وسوات ودير العليا بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 24.813 فردًا، من الفئات الأشد احتياجًا في الخليج 365 المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع توزيع مواد إيوائية وحقائب شتوية في باكستان للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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